Как рассказал в эфире 24 Канала военный аналитик Дэвид Шарп, обсуждение частичных мораториев на удары по энергетическим объектам или морским путям сейчас активно ведется на международном уровне. Однако Москва регулярно нарушает все предыдущие договоренности, поэтому надеяться стоит лишь на собственный потенциал сдерживания.

Почему Россия игнорирует дипломатию

По словам эксперта, в локальных соглашениях заинтересованы как Украина, так и международные посредники, в частности США, стремящиеся стабилизировать цены на нефть и продовольствие. Однако решающей остается позиция Кремля.

"Если Путин считает, что тот ущерб, который он сейчас наносит Украине, выгоднее продолжать наносить, несмотря на проблемы для его собственной власти, он, конечно, продолжит",

– подчеркнул аналитик.

Шарп добавил, что любые дипломатические переговоры обычно сопровождаются максимальной эскалацией на фронте и в тылу. Таким образом стороны пытаются выбить для себя больше уступок. Слухи же о возможной передаче Украине ракет "Томагавк" для сдерживания врага эксперт назвал обычной медийной качкой.

Главный аргумент для Кремля

Дипломатические или экономические рычаги Запада, включая потенциальные жесткие санкции, являются лишь дополнительными стимулами. Главным фактором остается способность ВСУ наносить ощутимый ущерб российским нефтеперерабатывающим заводам, энергетике и логистике.

"Россия с большой вероятностью нарушит любую договоренность, но лучшей гарантией от этого является возможная расплата. Если за нарушение условий договора придется платить ту цену, которую они платить не хотят, они этого не будут делать",

– подчеркнул Шарп.

Если Москва все же пойдет на прекращение огня, это будет продиктовано исключительно страхом получить симметричный удар по собственной территории.

Важно. Полное интервью с военным обозревателем Дэвидом Шарпом читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что глобальный мир с Россией пока невозможен из-за отсутствия базового доверия. Как уже сообщалось на нашем сайте, единственными реальными темами для диалога остаются точечные вопросы, такие как обмен пленными или продовольственное перемирие.