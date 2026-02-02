Россия возобновила удары по энергетике после "перемирия": какие области пострадали

Закончилось так называемое "энергетическое перемирие", на которое Россия якобы согласилась по просьбе Дональда Трампа. Уже в ночь на 2 февраля враг возобновил удары по энергетической инфраструктуре.

Об этом шла речь во время брифинга первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова.

Какова ситуация со светом в Украине 2 февраля?

В результате атак врага на энергетическую инфраструктуру без света остаются потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Сейчас продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных российскими обстрелами.

В отдельных регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме применяются аварийные обесточивания. Речь идет о Киевской и Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

Отдельно Некрасов прокомментировал вражеский удар по шахтерам на Днепропетровщине. Российские дроны поразили служебный автобус одного из энергопредприятий вблизи шахты "Терновская" в Павлоградском районе.

Что известно о так называемом "энергетическом перемирии"?