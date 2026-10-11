Сообщение о прекращении огня стало для меня новостью, – Зеленский
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы договорились о "энергетическом перемирии" и прекратят атаки на энергетические объекты друг друга. Владимир Зеленский отметил, что это заявление стало для него новостью.
Об этом он заявил в комментарии для Axios.
Какова была реакция Зеленского на перемирие?
Зеленский заявил, что такая договоренность стала для него неожиданностью.
Это было для меня новостью, но если россияне согласятся на прекращение огня в энергетике, Украина согласится,
– сказал Зеленский.
По информации Financial Times, на момент публикации украинская сторона не располагала сведениями об объявленном Трампом перемирии.
"Только что наши ремонтные бригады восстанавливают электро- и водоснабжение в Киеве после российских ударов, произошедших несколько минут назад. Никто не слышал об этом [перемирии]", – сообщил изданию высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому.
Напомним, 11 октября Дональд Трамп объявил о "начале энергетического перемирия" между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны якобы согласились прекратить удары по энергетическим объектам друг друга.
"С этого момента в войне между Россией и Украиной действует "энергетическое перемирие". Обе стороны согласились. Не нарушайте его!" – заявил президент США.
А Владимир Зеленский заявил о готовность провести президентские выборы, однако для этого необходимо полное прекращение огня на два месяца. Он подчеркнул, что решение о выборах является исключительно делом украинского народа, а Украина готова уважать любой выбор граждан.
В то же время президент отметил, что во время войны организовать голосование сложно из-за рисков для безопасности и конституционных ограничений. По его словам, прежде всего необходимо создать безопасные условия, чтобы украинцы могли проголосовать.