Зеленский выступил с заявлением о энергетическом перемирии

Владимир Зеленский обсудил энергетическое прекращение огня с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александром Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Речь идет о перемирии, о котором заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем официальном телеграм-канале.

Какое заявление сделал президент Украины?

По словам главы государства, Украина поддерживает прекращение огня, однако важно, чтобы на такую договоренность согласилась и Россия.

Мы обсудили энергетическое прекращение огня, объявленное президентом Трампом. Украина поддерживает прекращение огня, и важно, чтобы в России его поддержали. Ожидаем подробностей от американской стороны,

– сказал он.

Президент подчеркнул, что украинская сторона готова присоединиться к шагам, которые помогут снизить интенсивность боевых действий и приблизить окончание войны.

С нашей, украинской стороны, всегда ПОЛНАЯ поддержка мер по деэскалации, защиты жизни и необходимых решений для прекращения войны и обеспечения долгосрочного мира,

– заявил Зеленский.

В то же время ключевым вопросом остается, согласится ли Россия прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру и каких именно условий будут придерживаться стороны.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что объявление об энергетическом перемирии между Украиной и Россиейстало для него новостью. Однако он подчеркнул, что Украина готова поддержать прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, если на это согласится Россия.

По информации Financial Times, на момент публикации у украинской стороны не было подтверждения этой договоренности. Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к президенту, сообщил изданию, что ремонтные бригады как раз восстанавливали электро- и водоснабжение в Киеве после российских ударов.

В то же время Дональд Трамп 11 октября заявил, что обе стороны якобы согласились прекратить атаки на энергетические объекты друг друга: "С этого момента в войне между Россией и Украиной действует "энергетическое перемирие". Обе стороны согласились. Не нарушайте его!".