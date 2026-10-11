Зеленский выступил с заявлением о энергетическом перемирии
Владимир Зеленский обсудил энергетическое прекращение огня с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александром Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Речь идет о перемирии, о котором заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем официальном телеграм-канале.
Какое заявление сделал президент Украины?
По словам главы государства, Украина поддерживает прекращение огня, однако важно, чтобы на такую договоренность согласилась и Россия.
Мы обсудили энергетическое прекращение огня, объявленное президентом Трампом. Украина поддерживает прекращение огня, и важно, чтобы в России его поддержали. Ожидаем подробностей от американской стороны,
– сказал он.
Президент подчеркнул, что украинская сторона готова присоединиться к шагам, которые помогут снизить интенсивность боевых действий и приблизить окончание войны.
С нашей, украинской стороны, всегда ПОЛНАЯ поддержка мер по деэскалации, защиты жизни и необходимых решений для прекращения войны и обеспечения долгосрочного мира,
– заявил Зеленский.
В то же время ключевым вопросом остается, согласится ли Россия прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру и каких именно условий будут придерживаться стороны.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что объявление об энергетическом перемирии между Украиной и Россиейстало для него новостью. Однако он подчеркнул, что Украина готова поддержать прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, если на это согласится Россия.
По информации Financial Times, на момент публикации у украинской стороны не было подтверждения этой договоренности. Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к президенту, сообщил изданию, что ремонтные бригады как раз восстанавливали электро- и водоснабжение в Киеве после российских ударов.
В то же время Дональд Трамп 11 октября заявил, что обе стороны якобы согласились прекратить атаки на энергетические объекты друг друга: "С этого момента в войне между Россией и Украиной действует "энергетическое перемирие". Обе стороны согласились. Не нарушайте его!".