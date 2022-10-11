В части Львова исчез свет: Садовый призвал уменьшить использование после восстановления

11 октября 2022 , 19:59
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Андрей Садовый

Во Львове вечером 11 октября снова исчез свет. Андрей Садовый обратился к львовянам из-за кризисной ситуации с электроснабжением.

Мэр Львова рассказал, что из-за ракетных ударов российских оккупантов из строя выведены 4 важные электроподстанции на территории Львовской области. Есть серьезные проблемы со стабильным электроснабжением в городе.

 
Автор: Мар'яна Бекало