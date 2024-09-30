В Днепропетровской области энергетики попали под вражеский обстрел: в ДТЭК рассказали детали

Украинские энергетики попали под вражеский обстрел в Днепропетровской области. Инцидент произошел в понедельник, 30 сентября.

Об этом сообщили в ДТЭК после обеда. Местные телеграмм-каналы также обнародовали фото, как выглядит машина украинских энергетиков после обстрела противника.

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Враг атаковал украинских энергетиков

В понедельник, 30 сентября, в ДТЭК сообщили об еще одном тяжелом дне для энергетиков из Днепропетровщины. Там рассказали, что ремонтная бригада работала вблизи линии фронта, восстанавливая поврежденные воздушные линии.

В этот момент враг атаковал ее (ремонтную бригаду – 24 Канал) дронами,

– говорится в сообщении.

К счастью, энергетики успели спрятаться и остались невредимыми. По информации ДТЭК, дрон российских оккупантов попал в служебную машину и полностью разрушил ее.

Ремонтную бригаду успешно эвакуировали с места обстрела.

Местный телеграмм-канал "Днепр Оперативный" показал, как выглядит транспортное средство ремонтной бригады энергетиков, по которому попал вражеский беспилотник. На кадрах заметно, что само авто уничтожено дотла.



Сгоревшее авто ремонтной бригады / Фото из телеграмм-канала "Днепр Оперативный"



Вражеский дрон попал в служебную машину и разрушил ее / Фото из телеграмм-канала "Днепр Оперативный"