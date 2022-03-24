Энергоатом возмутился заявлениями о "сдаче" оккупантам Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС. Работники города героически работают на объекте, несмотря на опасность, а жители Энергодара оказывают яростное сопротивление врагам.

Российская пропаганда попыталась соврать о том, что украинцы "сдали" Запорожскую АЭС оккупантам. Для распространения этого нарратива они не нашли никого лучше "эксперта в области ядерной энергетики" Ольги Кошарной.

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Российская ложь

"Энергоатом" напоминает украинцам: проукраинский персонал станции, несмотря на опасность, обеспечивает стабильную работу 6 энергоблоков. Жители оккупированного Энергодара также оказывают активное сопротивление оккупантам.

"Энергоатом" заверил – персонал станции и жители города Энергодар при каждой возможности сопротивляются врагу, поэтому не стоит верить сказкам, которые распространяет российская пропаганда.

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