Оккупанты в Энергодаре хотят полностью заблокировать украинскую мобильную связь и интернет

Российские военные делают все возможное, чтобы изолировать жителей на временно оккупированных территориях. Так, в Энергодаре планируют заблокировать мобильную связь и интернет из Украины.

Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Таким образом, враг планирует полностью отрезать жителей временно оккупированного города от реальных новостей.

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Оккупанты уже провели интернет из Крыма

Глава городского совета подчеркнул, что на протяжении последней недели у врага снова возникло желание устроить интернет-блокаду. Для этого оккупанты в очередной раз взялись за украинских провайдеров.

Параллельно городу уже провели интернет из Крыма. Тамошний провайдер уже работает над настройкой собственного трафика. Чтобы вскоре жителей, желающих иметь доступ к сети, переводить на оккупантские аналоги.

Цель у русских военных проста. Они стремятся сделать все возможное для того, чтобы украинцы на временно оккупированной территории не имели доступа к новостям.

Это позволит убеждать местных, что Украина давно проиграла войну и не собирается никого возвращать. И под таким соусом позже можно будет провести традиционный для россиян псевдореферендум.

В Энергодаре людей бьют током и пытают

Тем временем жителей Энергодара российские захватчики продолжают пытать. Местных заключенных, бьют током и просто лупят. Об этом также рассказал Дмитрий Орлов. Он отметил, что в плену оккупантов находятся сотни людей.

Среди задержанных также сотрудники Запорожской АЭС. Их и других враг держит в плену в течение недель, а то и целых месяцев. У похищенных людей русские военные пытаются выбить "признание". Они заставляют их свидетельствовать о "противоправной деятельности". Речь, например, об активном участии в самообороне города Энергодар.

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