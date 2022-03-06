Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.

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По неподтвержденным пока данным аналогичная ситуация возникла и в соседнем городе Днепрорудное и окрестных населенных пунктах.

Причины отсутствия мобильной связи пытаемся связывать,

– сказал Орлов.

Ранее оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар на территории всей Херсонщины. Однако впоследствии связь от Vodafone была восстановлена.

Какая ситуация в Энергодаре

5 марта городские власти Энергодара были вынуждены переехать в пиццерию, чтобы продолжить работу. Случилось это из-за того, что российские оккупанты заблокировали здание мэрии. Однако впоследствии власти города вернулись в здание исполкома.