Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

Важливо Українців просять поширювати серед іноземців правдиві картинки про атаку на ЗАЕС

За непідтвердженими поки що даними аналогічна ситуація виникла і в сусідньому місті Дніпрорудне та навколишніх населених пунктах.

Причини відсутності мобільного зв'язку намагаємося зв'язувати,

– сказав Орлов.

Додамо, що раніше окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар на території всієї Херсонщини. Однак згодом зв'язок від Vodafone відновили.

Яка ситуація в Енергодарі

5 березня міська влада Енергодара була змушена переїхати до піцерії, щоб продовжити працювати. Сталося це через те, що російські окупанти заблокували будівлю мерії. Однак згодом влада міста таки повернулася до будівлі виконкому.

А в ніч проти 4 березня окупанти стріляли в сторону Запорізької АЕС, яка розташована в Енергодарі. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що такі дії окупантів могли спровокувати серйозну катастрофу.