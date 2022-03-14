В Энергодаре оккупанты разрушают памятники героям Украины
14 марта 2022 , 16:07Читати новину українською
Источник:"Энергоатом"
Российские оккупанты используют бронемашины для повреждения украинских символов во временно оккупированных городах.
Фото и видеодоказательства опубликовал Официальный канал Государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом".
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Какие памятники разрушили российские оккупанты:
По состоянию на 14 марта в Энергодаре:
- повредили памятник участникам АТО рядом со школой №2,
- снесли флагшток с флагом ОУН и сожгли его.
В то же время сообщается, что украинский флаг чудом уцелел.
Оккупанты разрушают украинские памятники:
Фото из Энергодара / Фото "Энергоатом"
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