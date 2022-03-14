В Энергодаре оккупанты разрушают памятники героям Украины

Российские оккупанты используют бронемашины для повреждения украинских символов во временно оккупированных городах.

Фото и видеодоказательства опубликовал Официальный канал Государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом".

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Какие памятники разрушили российские оккупанты:

По состоянию на 14 марта в Энергодаре:

повредили памятник участникам АТО рядом со школой №2,

снесли флагшток с флагом ОУН и сожгли его.

В то же время сообщается, что украинский флаг чудом уцелел.

Оккупанты разрушают украинские памятники:

Фото из Энергодара / Фото "Энергоатом"

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