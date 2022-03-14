Фото та відеодокази опублікував Офіційний канал Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом".

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Які пам'ятки зруйнували російські окупанти:

Станом на 14 березня в Енергодарі:

  • пошкоджено пам’ятник учасникам АТО поряд зі школою №2,
  • знесено флагшток з прапором ОУН та спалили його.

Водночас повідомляється, що український прапор дивом вцілів.

Окупанти руйнують українські пам'ятки:

Фото з Енергодару / Фото "Енергоатом"

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