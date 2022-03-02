В Энергодаре оккупанты стали бросать гранаты в мирных людей и открыли огонь

Местным жителям несколько раз удалось не впустить российские войска в Энергодар. 2 марта агрессоры открыли огонь по гражданским. Есть раненые.

Ужасные кадры из Энергодара, который не хочет сдаваться врагу, обнародовали в соцсетях. Сначала на видео слышно, как взрываются гранаты.

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На видео слышна автоматная очередь

Почти сразу – звук автоматной очереди. Люди напуганы и понемногу отступают. Мужчина, снимающий видео, сообщает, что одному из гражданских оторвало ногу.

Энергодар силами местных жителей уже несколько раз не пропустил врага на свою территорию. Украинцы вставали живой цепью против агрессора. К ним присоединялись работники Запорожской АЭС.

Смотрите жуткое видео из Энергодара:

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