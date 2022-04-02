В Энергодаре раздалась серия громких взрывов и оккупанты начали глушить связь
Источник:телеграм-канал "Энергоатом"
В Энергодаре сообщают о серии громких взрывов. Оккупанты также начали глушить связь – пропал интернет и мобильная связь.
Известно, что сегодня с утра жители города собрались на мирный митинг в поддержку Украины. Они пели гимн и разговаривали между собой.
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В сообщении говорится, что за митингом наблюдали оккупанты. Когда энергодарцы стали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали паковать местных.
Через несколько минут город дрогнул от звуков взрывов и массированных обстрелов. Напуганные энергодарцы начали бежать в разные стороны,
– сообщают очевидцы.
Сработали сирены автомобилей даже в отдаленных от места взрыва улицах.
Россияне глушат связь в Энергодаре
Кроме того, в городе стали глушить связь. Местные сообщили, что пропал проводной интернет, а телефонные звонки невозможны.
Рашисты действуют так, чтобы мир не узнал об их преступлениях против мирных энергодарцев. В частности, сегодняшние взрывы и массированные обстрелы невинных людей,
– говорится в сообщении.
Что происходит в Энергодаре
Российская пропаганда заявляет, что под властью оккупантов жизнь в городе налаживается. Рашисты пытаются убедить людей, что они уже не будут в составе Украины. Россияне говорят также о создании своих органов правопорядка.
Однако местные жители продолжают сопротивляться оккупантам и выходят на мирные протесты, где заявляют, что Энергодар – это Украина.
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