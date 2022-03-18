В Энергодаре – украинская власть, украинский мэр – глава Запорожской ОВА

В настоящее время на Запорожье готовы защищать область от российских захватчиков. В частности, не собираются сдаваться жители и власть Энергодара.

Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Запорожской ОВ Александр Старух. Он подчеркнул, что Запорожская АЭС – серьезный объект и нуждается в постоянном надзоре специалистов. Украинские власти делают все, что от нее зависит, чтобы станция работала стабильно.

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"В Энергодаре – украинские власти, украинский городской глава и совет. Они работают и обеспечивают систему жизнедеятельности города", – сказал Александр Старух.

Однако работают в городе в условиях постоянного давления со стороны российских оккупантов. Также свои обязанности выполняют жители Энергодара, работающие на Запорожской АЭС, понимая свою ответственность перед человечеством.

В то же время Александр Старух отметил, что 18 марта в области ожидается прохождение гуманитарного конвоя, автобусы уже доехали до Бердянска.

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