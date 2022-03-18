Про це в ефірі 24 каналу розповів глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Він наголосив, що Запорізька АЕС – серйозний об'єкт і потребує постійного нагляду фахівців. Українська влада робить все, що від неї залежить, щоб станція працювала стабільно.

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"В Енергодарі – українська влада, український міський голова та рада. Вони працюють і забезпечують систему життєдіяльності міста", – сказав Олександр Старух.

Проте працюють у місті в умовах постійного тиску з боку російських окупантів. Так само свої обов'язки виконують мешканці Енергодару, які продовжують виконувати свою роботу на Запорізькій АЕС, розуміючи відповідальність перед людством.

Водночас Олександр Старух зазначив, що 18 березня в області очікують проходження гуманітарного конвою, автобуси вже доїхали до Бердянська.

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