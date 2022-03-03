В Энергодаре вражеский снаряд попал в школу и в дом, вспыхнул пожар

В Энергодаре 3 марта вражеский снаряд попал в школу и дом. Там вспыхнул пожар.

Информацию сообщил Дмитрий Орлов – мэр Энергодара. Он заявил, что спасатели уже отправились на место пожара.

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Орлов рассказал, что 3 марта в Энергодар вошла колонна из российской тяжелой техники. По словам городского головы, речь идет о более чем 100 единицах.

Около 100 единиц вражеской бронированной техники вошли в город Энергодар. Им оказывает сопротивление мирное население. Был открыт огонь по населению,

– сказал Орлов.

Российский снаряд попал в школу: смотрите видео

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