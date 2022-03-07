В Энергодаре все еще есть проблемы со связью
Источник:телеграм Дмитрия Орлова
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что в городе все еще наблюдаются проблемы со связью.
Об этом мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил в своем телеграм-канале.
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В Энергодаре ночь прошла без чрезвычайных ситуаций
Глава города добавил, что ночь в Энергодаре прошла без чрезвычайных ситуаций. Зато трудности до сих пор возникают со связью.
Все еще остаются большие проблемы со связью не только в Энергодаре, но и других населенных пунктах области,
– подчеркнул он.
Также он добавил, что затруднительная ситуация с продуктами, ведь поставки в регион отсутствуют. Но нашлось место и для позитива: хлеб пекут, овощи и некоторые продукты продают на улицах.
Мэр Энергодара отметил, что в случае критической ситуации в школьных столовых откроют общественные столовые, где раз в день можно будет поесть тем, у кого не осталось запасов продуктов.
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