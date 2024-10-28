Украина готова отвечать на атаки России, – Зеленский о "третьей сложной зиме"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает готовиться к третьей сложной зиме. В условиях полномасштабного вторжения, страна укрепляет энергетическую защиту и совершенствует собственные оборонные возможности.

Об этом рассказал Владимир Зеленский в интервью для The Times of India. По его словам, Украина готова отвечать на агрессию России, защищая украинских граждан и инфраструктуру.

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Украина готовится к зимним атакам

Отмечается, что Украина готовится к третьей сложной зиме в условиях полномасштабной войны с Россией, которая из года в год атакует энергетическую инфраструктуру страны, пытаясь дестабилизировать систему и погрузить украинцев в хаос и холод.

Президент добавил, что целью России является ослабление населения и создание условий, в которых украинцы будут лишены возможности обогревать свои дома, что повлечет массовые заболевания и смертельные последствия.

"Мы как государство начали с этим бороться. Мы восстановили нашу энергосистему и усиливаем ее защиту. Мы не даем России убивать наших людей",

– подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Украина уже научилась отвечать на агрессию, хотя никогда не атаковала гражданские объекты, как это делает Россия. Зеленский отметил, что украинские силы концентрируются на том, чтобы минимизировать потери среди людей.

"Для Украины сохранить жизнь граждан – наивысший приоритет, даже если это означает временную потерю определенных территорий",

– сказал Зеленский.

В то же время в разработке оборонных технологий, таких как дроны, ракетные системы и средства радиоэлектронной борьбы, Украина действует самостоятельно без помощи партнеров, чем подтверждает свое технологическое преимущество на многих направлениях.

В этом оружии, в этих дронах, этих ракетах – нам никто из партнеров не помогал. Здесь мы в одиночестве. Мы сами, к сожалению,

– рассказал он.

Президент также резюмировал, что несмотря на успехи в совершенствовании технологий, Украине не хватает ресурсов для полного покрытия всех потребностей, и призвал международных партнеров предоставить более существенную поддержку.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина против замораживания конфликта и подчеркнул важность фиксации договоренностей с агрессором.