Энергосистема работает стабильно, экономить электроэнергию потребности нет, – Галущенко

Несмотря на то, что враг прицельно разрушает объекты энергетической инфраструктуры Украины, наша энергосистема работает стабильно.

Энергосистема Украины работает стабильно. Об это сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он заявил, что нет необходимости специально сокращать потребление электроэнергии.

К теме Как Россия хочет установить контроль над украинской энергетикой: корявый план

Однако на самых горячих направлениях много повреждений сети.

В зоне ведения активных боевых действий очень большое количество повреждений. Мы работаем над восстановлением электроснабжения. Но, к сожалению, нам удается восстанавливать не так быстро, как происходят повреждения и разрушения,

– отметил министр.

По его словам, по состоянию на сегодня без электроснабжения осталось 979,5 тысячи домохозяйств и полностью отключен Мариуполь.

Также Галущенко обратился к украинцам, которые имеют возможность вовремя оплатить коммунальные услуги. Он попросил это делать, ведь так можно будет поддержать способность предприятий энергетического сектора и в дальнейшем обеспечивать стабильное энергоснабжение.

Вас может заинтересовать – Что сказал Подоляк о переговорах: смотрите видео