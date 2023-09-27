Об этом 24 Каналу говорил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, прокомментировав заявление Дениса Шмыгаля о защите энергосистемы. Премьер-министр подчеркнул, что будет многоуровневая пассивная защита объектов.

Смотрите также Убийца "Москвы" и ракетный суверенитет: почему украинский "Нептун" так ужасает Россию

Что такое "пассивная защита"

Как предположил Свитан, речь может идти о рассредоточении некоторых систем перебрасывания и переподключения электроэнергии. Это может помочь быстрее переключиться на другие линии и системы контроля.

Такова защита от выведения из строя. В автоматическом режиме все переключается, чтобы не нужно было выключать и гасить блоки, затем ремонтировать и запускать их. Все будет параллельно,

– считает Свитан.

Энергосистема, которую строили в Украине во времена СССР, должна была выдержать удары от стран НАТО. Символично, что врагом оказалась Россия.

Смотрите разговор с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала

Основное прикрытие энергообъектов – зенитные ракетные комплексы и мобильные группы военных. Также не стоит забывать об авиации, которая способна уничтожать вражеские воздушные цели.

Кроме того, есть надежда, что в конце осени – зимой Украина получит хотя бы несколько самолетов F-16. Они существенно помогут уничтожать вражеские беспилотники, ракеты и т.д.

Энергосистема Украины: коротко