Добравшись до "Энгельса-2", Украина может уничтожить не только авиацию, но и некоторые стратегические запасы врага. Подробнее об этом и других ударах Сил обороны по России в ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Почему Энгельс – важная цель для ВСУ

Аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области находится на расстоянии около 600 километров от границы с Украиной. Там россияне хранят стратегическую авиацию, в частности Ту-160 и Ту-95. Там также есть специальная инжерена служба, которая обслуживает ракеты Х-101, Х-555, Х-55.

На этот аэродром Россия также перебросила тактическую авиацию, в частности, Су-34, Су-35, Су-24.

Энгельс расположен по левому берегу Волги, как и аэродром "Энгельс-2". Под аэродромом расположено серьезное хранилище авиационного керосина – если до него добраться, то пол Энгельса просто в воздух взлетит, а Волга изменит русло,

– объяснил летчик-инструктор.

Более того, южнее Энгельса расположена военная часть, которая является одним складов ядерного тактического оружия – "Саратов-63". Для Сил обороны это также может быть важном целью.

Где расположен "Энгельс-2": смотрите на карте

Сейчас удары по Энгельсу или Саратову возможны только дронами украинского производства, ведь западные ракеты, которые есть на вооружении в Украине, туда достать не смогут.

Удар по Таганрогу

В ночь на 11 декабря в российском Таганроге жаловались на громкие взрывы. Местные власти сообщили, что в город якобы прилетело около 10 ракет ATACMS. Попадание зафиксировали по Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева.

Это один из главных заводов, которые реконструирует по некоторым позициям и модернизируют те же Ту-95. Таганрогский завод занимался тем, чтобы ракету Х-101 подвесить на крыло Ту-95, потому что она не входила в барабан. Для нас это важная военная цель,

– рассказал Роман Свитан.

По словам военного эксперта, атаки на этот завод не происходят впервые, однако в предыдущие разы значительных повреждений он не получил. Заметим, что удар, вероятно, был комбинированным. Однако пока неизвестно точно, чем именно ударили по заводу. Предполагают, что это могла быть также ракета-дрон "Паляница".

Стоит добавить, что той же ночью Силы обороны нанесли удар по по нефтебазе в Брянске.