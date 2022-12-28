"Хлопок" на аэродроме в Энгельсе: почему следующий удар по Украине нанесет меньший вред

После взрывов 26 декабря на аэродроме Энгельс в Саратовской области россияне рассредоточивают авиацию. Это отсрочило следующую атаку по Украине.

Об этом 24 канала рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. Он отметил, что в России есть другие аэродромы, куда можно опрокидывать тяжелые бомбардировщики.

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"Если россияне отважатся обстреливать, то не имеет значения, где базируется авиация – в Энгельсе или на Кольском полуострове. Украина выиграла несколько драгоценных дней, которые позволили стабилизировать энергосистему. Даже если следующий удар будет в ближайшие дни, то будет значительно меньше вреда", – сказал эксперт.

Он добавил, что энергетики, вероятно, успели устранить большинство повреждений, причиненных последним массированным ракетным ударом.

Киричевский о последствиях взрывов в Энгельсе: смотрите видео

Аргумент для США

В минобороны России заявили, что в результате удара по Энгельсу погибли 3 военных, а четверо получили ранения. Однако появилась неподтвержденная информация от журналиста Владимира Золкина, что потери россиян могут быть значительно больше – могли погибнуть 17 военных, а повреждения получили 5 самолетов. Пока это не подтверждают, поскольку нет спутниковых снимков.

Золкин мог получить инсайдерскую информацию, полученную методом агентурной разведки. Он сам поправлял, что фото со спутников может не быть, потому что в день взрывов было облачно. На мой взгляд, не стоит зацикливаться на количестве. Следует поразмышлять о положительных эффектах, – сказал Киричевский.

Он отметил, что "Энгельс" находится на втором месте по важности среди аэродромов России. По мнению Киричевского, этот удар добавил аргументы для Белого дома, почему Украине нужно давать дальнобойные ракеты.

"В США было предупреждение, если нам дать ракеты дальностью 300 километров, то россияне будут воплощать все свои угрозы по Лондону или Вашингтону. А тут удар по Энгельсу – и ничего. Происходит что-то непонятное с российской стратегической авиацией. Неважно, сколько убили россиян", – считает эксперт.

Он добавил, что №1 в России считается аэродром "Раменское" возле Москвы. По информации Киричевского, с аэродрома воздушные суда летают в Крым.

Взрывы в российском Энгельсе 26 декабря: последствия для Украины