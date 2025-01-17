Администрация Трампа имеет все шансы заключить хорошую сделку для Украины, Блинкен

Новая администрация Дональда Трампа может помочь Украине достичь долговременного мира и завершения войны с Россией. Белый дом имеет все необходимые предпосылки для заключения "хорошего соглашения", которое обеспечит устойчивое прекращение огня и сдерживание агрессии Путина.

Об этом рассказывает Европейская правда со ссылкой на пресс-конференцию государственного секретаря США Энтони Блинкена, сообщает 24 Канал. Он отметил возможности новой администрации для достижения мира в Украине.

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Блинкен верит в возможности администрации Трампа

Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом имеет все предпосылки для заключения соглашения, которая завершит российско-украинскую войну и принесет долговременный мир, считает Блинкен.

Украина стоит, и это самое важное из всего,

– отметил он.

По его словам, попытки Владимира Путина стереть Украину с карты и реализовать имперские амбиции – провалились.

Госсекретарь также отметил, что санкции и меры, внедрены администрацией Байдена, существенно ослабили экономические перспективы России.

Мы видим влияние на ее будущее, ее неспособность инвестировать в критически важные отрасли, которые могли бы стать источником сил для России,

– отметил он.

Относительно роли Трампа, Блинкен выразил уверенность, что новая администрация может помочь заключить "хорошее соглашение", если украинцы решат начать переговоры.

Для достижения мира, по словам Блинкена, важно добиться устойчивого прекращения огня, которое не даст России передохнуть, перевооружиться и снова вернуться к агрессии.

Любое прекращение огня должно включать эффективное сдерживание, чтобы Путин не атаковал снова,

– подчеркнул госсекретарь.

Блинкен также выразил надежду, что новое руководство США сможет развить достижения предыдущей администрации для мира в Украине.