Такое мнение 24 Каналу высказал проректор УКУ, политолог Дмитрий Шеренговский, отметив, что Китай ищет различные пути поддержки авторитарных режимов, включая дипломатические визиты в Европу. Блинкен же будет предостерегать Пекин относительно разнообразия его внешней политики.

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По словам Шеренговского, все вопросы, которые будут озвучивать – не только вопрос экономической борьбы между США и Китаем. Прежде всего – это помощь Китая России с нарушением санкций, и в целом помощь авторитарным странам.

Это очень раздражает США,

– отметил проректор УКУ.

Чем завершится встреча

Этот вопрос, по мнению Шеренговского, завершится тем, что снова нарисуют "красные линии" и "согласятся не соглашаться дальше". Китай несмотря на нейтральность прилагает много усилий, чтобы создать "дыры", через которые можно помогать авторитарным правительствам с оружием.

Будем видеть к чему это приведет, ведь еще не определено, с каким уровнем руководства сможет поговорить Блинкен,

– отметил Шеренговский.

Существенной договоренности или уступок друг другу, по мнению проректора УКУ, скорее всего не будет. Китай будет продолжать себя оприсутствовать.

Предыдущий визит китайских дипломатов в ЕС также показывает, что Китай хочет без США найти точки в Европе для взаимодействия. Поэтому визит Блинкена – это напоминание о том, что Китай не сможет внедрить дипломатию расщепления,

– прокомментировал Шеренговский.

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