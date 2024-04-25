Таку думку 24 Каналу висловив проректор УКУ, політолог Дмитро Шеренговський, зауваживши, що Китай шукає різні шляхи підтримки авторитарних режимів, включаючи дипломатичні візити до Європи. Блінкен же буде застерігати Пекін щодо різноманітності його зовнішньої політики.

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За словами Шеренговського, всі питання, які будуть озвучувати – не тільки питання економічної боротьби між США та Китаєм. Насамперед – це допомога Китаю Росії з порушенням санкцій, і загалом допомога авторитарним країнам.

Це дуже дратує США,

– зазначив проректор УКУ.

Чим завершиться зустріч

Це питання, на думку Шеренговського, завершиться тим, що знову намалюють "червоні лінії" та "погодяться не погоджуватись далі". Китай попри нейтральність докладає багато зусиль, щоб створити "дірки", через які можна допомагати авторитарним урядам зі зброєю.

Будемо бачити до чого це призведе, адже ще не визначено, з яким рівнем керівництва зможе поговорити Блінкен,

– зауважив Шеренговський.

Суттєвої домовленості чи поступок один одному, на думку проректора УКУ, найімовірніше не буде. Китай продовжуватиме себе оприсутнювати.

Попередній візит китайських дипломатів до ЄС також показує, що Китай хоче без США знайти точки в Європі для взаємодії. Тому візит Блінкена – це нагадування про те, що Китай не зможе впровадити дипломатію розщеплення,

– прокоментував Шеренговський.

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