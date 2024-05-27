Кулеба показал партнерам из ЕС фото мальчика, чей отец мог погибнуть от обстрела "Эпицентра"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 27 мая принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза. Там украинский министр показал фото мальчика, чей отец мог погибнуть после удара врага по "Эпицентру" в Харькове.

В контексте последнего российского обстрела "Эпицентра" в Харькове Кулеба призвал европейских союзников увеличить и ускорить военную помощь для Украины. В частности поставить дополнительные системы ПВО, а также поддержать удары Украины по военным целям на территории России.

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Кулеба показал фото мальчика из Харькова

В начале онлайн-выступления в Раде глава украинского МИД показал своим европейским коллегам фото 8-летнего мальчика Михаила из Харькова. Отец этого мальчика мог быть среди погибших в строительном гипермаркете "Эпицентр", который россияне уничтожили ударом 25 мая.

На фото вы видите, как полицейский берет у парня мазок ДНК, который нужен для поиска его отца среди возможных жертв этого удара,

– рассказал министр.

Главный украинский дипломат подчеркнул, что это очередное военное преступление является частью систематической стратегии России, которая пытается уничтожить жизнь Харькова и других украинских городов и общин. По словам министра, "времени на рефлексии нет, нужны действия".

"Вполне понятно, что нужно сделать. Предоставить Украине дополнительные Patriot и другие современные системы противовоздушной обороны, а также поддержать украинские удары по военным целям на территории России", – отметил он.



Кулеба показал партнерам из ЕС фото мальчика, чей отец мог быть жертвой российского обстрела "Эпицентра" / Фото МИД Украины

Глава МИД призвал увеличить поддержку Украины

Кулеба отметил, что в то время, как на Западе все еще есть те, кто боится эскалации, тем временем враги свободного мира, в частности, Россия, Иран и Северная Корея усиливают сотрудничество и взаимоподдержку. По словам министра, эти страны набирают дерзости, что грозит дестабилизацией не только в Европе, но и в других регионах мира.

Свободный мир имеет значительно больший экономический и военный потенциал, чем его враги. Но они имеют больше решимости. Пока на Западе все еще есть те, кто думает, как Москва отреагирует на украинские удары по российским военным целям, Путин просто бьет куда хочет и как хочет,

– заявил министр.

Дмитрий Кулеба также призвал европейские страны инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и закупать оружие для нашей страны непосредственно у украинских производителей. Ведь их производственные мощности в этом году уже значительно превышают объем доступных финансовых ресурсов.

Кроме того, глава украинского МИД отметил, что возможно также для этого использовать часть доходов от замороженных российских активов для таких закупок.

Министр также отметил необходимость усиления санкционного давления на Россию, в частности в сферах энергетики, финансов, металлургии и других. А также призвал заблокировать все схемы обхода санкций.

Министр отдельно призвал европейских партнеров проявить политическую волю для своевременного одобрения переговорных рамок и практического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне. Наконец Кулеба поблагодарил страны, согласившиеся принять участие в Саммите мира, который пройдет в Швейцарии.