Бывшие "Эпицентры" на оккупированных территориях теперь принадлежат окружению Королевской, – Схемы

Расследователи установили, что владельцем российских компаний, которые торгуют в бывших гипермаркетах сети "Эпицентр" в оккупированных Луганске и Мелитополе является Александр Якубовский. Известно, что он является бизнес-партнером брата Натальи Королевской.

Одновременно с этим Якубовский является соучредителем украинской компании, связанной с экс-депутатом Верховной рады. В "Эпицентре" отмечают, что не контролируют деятельность на оккупированных территориях.

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Деятельность "Эпицентра" в оккупации

После полномасштабного вторжения в бывшем "Эпицентре" Луганска начала осуществлять деятельность российская фирма "Стройцентр". Директором компании и ее же совладельцем (владеет долей в 45% через ООО "Универсал-Юг") является Александр Якубовский. Кроме этого, он является акционером компании "Стройцентр-Запорожье", зарегистрированной по адресу "Эпицентра" в оккупированном Мелитополе.

Известно, что в 2022 году Якубовский заручившись поддержкой российских военных также пытался взять под контроль "Эпицентры" в Херсоне. Оккупанты держали работников в заложниках и заявляли, что теперь там всем будут руководить россияне.

Журналисты обнаружили, что Якубовский поддерживает давние связи с экс-депутатом от ОПЗЖ Натальей Королевской. Тот вместе с соратником Королевской Олегом Погодиным является совладельцем украинского предприятия "Интертрейд". Кроме того, вместе с братом бывшего нардепа, Константином Королевским, Якубовский владеет российской компанией ООО "ЮБС", которая зарегистрирована в аннексированном Россией Крыму.

Отметим, что Наталью Королевскую объявили в розыск в мае 2023 года. Ее подозревают в недостоверном декларировании. Отмечается, что дата исчезновения экс-нардепа – 22 февраля 2023 года. После начала вторжения Королевскую с семьей замечали в Объединенных Арабских Эмиратах.