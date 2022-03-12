В социальных сетях вечером 11 марта был обнародован ролик, на котором виден разгром оккупантов.
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Видео атаки Вооруженных Сил Украины из засады на колонну российской бронетехники,
– подписали запись.
В течение 10 марта ВСУ уничтожили:
- 266 человек;
- танков – 18;
- ББМ – 60;
- артиллерийских систем – 2;
- РСЗО – 2;
- ПВО – 2;
- автомобильной техники – 32;
- самолетов – 6 (по меньшей мере)
Уничтожение российской техники: смотрите видео