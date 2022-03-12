В социальных сетях вечером 11 марта был обнародован ролик, на котором виден разгром оккупантов.

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Видео атаки Вооруженных Сил Украины из засады на колонну российской бронетехники,
– подписали запись.

В течение 10 марта ВСУ уничтожили:

  • 266 человек;
  • танков – 18;
  • ББМ – 60;
  • артиллерийских систем – 2;
  • РСЗО – 2;
  • ПВО – 2;
  • автомобильной техники – 32;
  • самолетов – 6 (по меньшей мере)

Уничтожение российской техники: смотрите видео