Епифаний отреагировал на многочисленные жертвы российского насилия в Ирпене, Гостомеле и Буче

Украинские военные, зайдя в освобожденные города Киевщины, обнаружили сотни тел замученных оккупантами местных жителей. Глава ПЦУ Епифаний подчеркнул, что эти преступления не были военной необходимостью, ведь люди не представляли никакой угрозы.

Митрополит написал, что недавно Ирпень, Буча и Гостомель были цветущими и уютными уголками края. Сейчас их жители убитые лежат возле своих домов и в братских могилах.

Актуально Чего еще бояться после Бучи, Ирпеня, Гостомеля, – Подоляк обратился к лидерам Европы

Эти люди не представляли никакой угрозы для оккупантов

Мужчины, женщины, дети. Те, кто пытался спастись бегством и кто оставался в домах. Сотни, а может быть, тысячи невинных за несколько недель российской оккупации были замучены. К этому не могла побуждать военная необходимость, ведь мирные жители не представляли угрозы для оккупантов,

– сказал Епифаний.

Глава церкви отметил: с божьей помощью и благодаря украинским защитникам вся Киевская область очищена от врага. Однако новости, которые принес этот день, настолько страшны, что их в полной мере не удается осмыслить.

Смотрите брифинг Арестовича от 3 апреля:

Весь брифинг 3 апреля советник главы ОП Алексей Арестович посвятил страшным событиям Киевской области. Он подчеркнул: об этих военных преступлениях должен узнать весь мир.