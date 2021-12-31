Эпоха Трампа: демократию США ждет непростой тест на устойчивость

Пришло время подвести некоторые из итогов 2021 года. В политическом смысле он начался 6 января, по крайней мере в США.

Именно в этот день с речью о якобы украденной у него победе на выборах обратился к своим сторонникам Дональд Трамп. В своем эмоциональном выступлении он рассказал о неких врагах демократии, якобы подтасовавших итоги выборов в пользу его противника Джо Байдена.

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Трамп даже довольно прозрачно намекнул на то, где этих врагов искать – в здании вашингтонского Капитолия, в котором заседает американский Конгресс.

Сторонники Трампа пошли на штурм Капитолия

Выступление Трампа было разрекламировано заранее, благодаря чему тысячи его сторонников съехались в столицу США. Вдохновленные речью кумира, они пошли на штурм Капитолия, который завершился несколькими смертями.

Этот штурм стал первой атакой на федеральные административные здания в Вашингтоне с 1814 года, когда американскую столицу штурмовали стремившиеся вернуть ее под свой контроль британские войска.



Штурм Капитолия завершился несколькими смертями / Фото Getty Images

Как и англо-американская война в начале XIX века, события 6 января 2021 года обязательно войдут в историю. Хотя бы как эпизод, разделивший американских избирателей уже не только по партийным предпочтениям, но и по принципу наличия или отсутствия веры у них теорию заговоров.

Почему Трамп оказался необычным президентом

Трамп оказался во многих смыслах необычным президентом. Он стал едва ли не первым человеком во главе США, прежде не занимавшим ни одной выборной должности и вообще не имевшим политического опыта.

Трамп был единственным за всю американскую историю президентом, дважды едва не лишившимся кресла из-за импичмента.



Трамп оказался во многих смыслах необычным президентом / Фото Getty Images

Он же первым лично встретился с главой Северной Кореи и, вопреки международным договоренностям, признал Иерусалим неделимой столицей Израиля. Но самое главное — он сделал теории заговоров политическим мейнстримом.

Да, самые разные конспирологии существовали и до него, но обычно они были уделом или совсем маргинальных политиков, которые рассказывали о том, как феминистки или социалисты хотят подчинить себе Вашингтон, или небрезгливых журналистов, удовлетворяющих запросы падкой на сенсации публики.

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При Трампе же конспирология стала частью большой политики. Еще до своего поражения на выборах он начал выстраивать у своих избирателей картину мира, в которой именно ему отводилась роль самого честного и патриотичного руководителя в истории.

Именно при нем прозябавшие где-то на местных радиостанциях или мелких телеканалах комментаторы-конспирологи вышли на общенациональный уровень и замусорили мозги американцев зачастую совсем уж дикими идеями.

Вот поэтому эпоха Трампа – это еще и эпоха таких движений как Qanon. Родившееся из интернет-сообщений некоего анонимного источника, подписывающегося как Q, это движение объединило тех, кто верит в то, что миром стремится управлять секта сатанистов-педофилов.

Q сообщал, что возглавляют эту секту Барак Обама и Хиллари Клинтон, а среди их последователей немало миллиардеров, аристократов и даже членов королевских семей из Европы и с Ближнего Востока.

Трамп в этих же сообщениях назывался единственным человеком, способным бросить вызов сектантам.

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Опросы показывают, что в существование кошмарной секты, мечтающей поработить человечество, верят около 30 миллионов американцев. Не у всякой традиционной религии в США найдется столько последователей.

Если уж в заговор сатанистов поверило так много людей, что уж говорить о более нейтральных теориях заговора, рассказывающих о сговоре богатеньких непатриотичных либералов, недовольных тем, как Трамп взялся решать проблемы простых людей, и потому подтасовавших итоги выборов.

Сторонники Трампа полны решимости на следующих выборах добиться победы своего любимца. Он уже заявил, что намерен баллотироваться вновь и к этим выборам готовятся.

Голосование 2024 года уже обещает быть крайне непростым. Миллионы американцев заранее уверены в том, что оно нечестное. Эти люди не готовы будут принять любой другой исход выборов, кроме как победу на них своего кандидата.

Трамп сумел внушить десяткам миллионов американцев уверенность в том, что демократия в США на самом деле не работает, что официальным итогам выборов верить нельзя, что какие-то злобные враги засели внутри органов власти и готовы на все, лишь бы не дать Америке "снова стать великой".

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Брошенные в 2021 году при штурме Капитолия зерна сомнения в состоятельности американской демократической системы взойдут в ноябре 2024 года, когда американцы вновь пойдут выбирать президента.

С учетом того, что очень многие из тех, кто поверил конспирологам, вооружены и организованы в боевые группы, американскую демократию может ждать очень непростой тест на устойчивость.