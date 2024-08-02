Хотел напасть на Харрис: кандидат в вице-президенты Вэнс испортил рейтинг Трампу

Замена Джо Байдена на Камалу Харрис на выборах президента США оказалась уместной. Сейчас шансы между ней и Дональдом Трампом примерно равны с небольшим перевесом последнего. Но есть нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, заметив, что после неудачных дебатов вероятность победы Байдена резко снизилась. Поэтому решение сняться и предложить в кандидаты сравнительно молодую опытную прокурорку Харрис было очень кстати.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Эпштейн, Харрис была прокурором, поэтому знает как агрессивно и эффективно действовать против Трампа. Это поставило последнего в менее выгодное положение. У него надеялись вести кампанию против Байдена.

Харрис – другой оппонент. Она способна агрессивно отстаивать свою позицию. Сейчас команда Трампа пытается определить ее сильные и слабые стороны. Они пытались атаковать ее, подчеркивая, что она слабая и радикальная женщина. Однако эти атаки не принесли ожидаемого результата,

– сказал Эпштейн.

Недавно сильно оконфузился кандидат в вице-президенты США от Трампа Джей Ди Вэнс. Ему припомнили интервью за 2021 год, когда он сказал, что женщины из Демократической партии – "бездетные леди с котами, у которых жалкая жизнь". Это была атака, в частности, на Харрис. Такие заявления конкретно оттолкнули от Трампа женщин из пригородов Соединенных Штатов и ослабили его положение.

Сейчас трудно говорить, кто выиграет. Шансы примерно равны с небольшим преимуществом Трампа.

Выборы зависли в воздухе на уровне 50 на 50. Трамп имеет шансы. Харрис – аутсайдер. Она в этой кампании только буквально неделю. А Трамп был лидером кампании почти год. Харрис нужно больше, чем просто несколько успешных недель, чтобы получить статус лидера. Сейчас считаю, что шансы близки к 50 на 50. Хотя Трамп имеет определенное преимущество,

– отметил Эпштейн.