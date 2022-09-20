Эрдоган считает, что путин хочет положить конец войне в Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что путин хочет завершить войну, которую развязал в Украине. Говорит, что дела у россии идут плохо.

Эрдоган заявил, что в Узбекистане на саммите ШОС имел "основательные дискуссии" с путиным. По словам турецкого лидера, дела в россии обстоят проблематично.

Кстати Зеленский созвонился с Эрдоганом на фоне заявлений оккупантов о "референдумах"

Он на самом деле показывает мне, что готов покончить с этим как можно скорее... Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперед,

– сказал Эрдоган.

В то же время, он добавил, что война должна быть завершена на взаимовыгодных условиях.

Эрдоган просил путина вернуть Украине Крым

Эрдоган заявляет, что война должна быть завершена на взаимовыгодных условиях.

"Если в Украине будет установлен мир, то, конечно, возвращение земель, на которые было совершено нападение, станет действительно важным. Господин путин сделал определенные шаги. Мы сделали определенные шаги", – рассказал президент.

Политик добавил, что просил путина вернуть Крым "его законным владельцам". Эти разговоры велись еще с 2014 года, однако шагов по этому вопросу от москвы не последовало.

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Эрдоган сегодня выступал на сессии Генассамблеи ООН. Перед этим он созвонился с президентом Владимиром Зеленским. Это произошло на фоне заявлений о псевдореферендумах оккупантов.