Эрдоган считает, что путин хочет положить конец войне в Украине
Источник:PBS
Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что путин хочет завершить войну, которую развязал в Украине. Говорит, что дела у россии идут плохо.
Эрдоган заявил, что в Узбекистане на саммите ШОС имел "основательные дискуссии" с путиным. По словам турецкого лидера, дела в россии обстоят проблематично.
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Он на самом деле показывает мне, что готов покончить с этим как можно скорее... Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперед,
– сказал Эрдоган.
В то же время, он добавил, что война должна быть завершена на взаимовыгодных условиях.
Эрдоган просил путина вернуть Украине Крым
Эрдоган заявляет, что война должна быть завершена на взаимовыгодных условиях.
"Если в Украине будет установлен мир, то, конечно, возвращение земель, на которые было совершено нападение, станет действительно важным. Господин путин сделал определенные шаги. Мы сделали определенные шаги", – рассказал президент.
Политик добавил, что просил путина вернуть Крым "его законным владельцам". Эти разговоры велись еще с 2014 года, однако шагов по этому вопросу от москвы не последовало.
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