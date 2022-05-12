Об этом на брифинге рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, знакомый с этим процессом.

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В конце апреля Джемилев получил обращение от командира полка "Азов" к президенту Турции. Его быстро перевели на турецкий язык и передали Реджепу Эрдогану.

На прошлой неделе советник президента Турции встретился с Мустафой Джемилевым и рассказал про весь процесс.

Какой был план спасения защитников Мариуполя

Эрдоган дважды разговаривал с Путиным. Он предлагал отправить в Бердянский порт корабль с турецкими смотрителями. Туда должны были эвакуировать украинских защитников. Они гарантировали, что мариупольский гарнизон будет находиться в Турции до конца войны. Путин отказался.

Джемилев добавил, что эвакуироваться из Мариупольского порта невозможно, ведь он полностью заминирован.

Оккупанты сказали, что отпустят только мирных жителей. А солдаты должны сдаться в плен,

– рассказал Мустафа Джемилев.

Несмотря на отказ Путина, украинские власти до сих пор изучают другие варианты, как спасти защитников Мариуполя. Они делают все возможное, чтобы эти мужественные мужчины и женщины вернулись домой живыми.

Последние новости из Мариуполя

За время полномасштабного вторжения российские оккупанты почти полностью уничтожили Мариуполь. Советник городского головы Петр Андрющенко сообщил, что в городе погибли около 22 тысяч человек.

В настоящее время украинские защитники находятся на территории завода "Азовсталь". Там просто ужасная ситуация: оккупанты сбрасывают туда огромное количество бомб. К примеру, только за 11 мая они совершили 38 авианалетов. Но украинские бойцы держатся.

С территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех гражданских. Это, в частности, подтвердил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Украина рассматривает вариант деблокады Мариуполя военным путём. Но сейчас он невозможен. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, пока у Вооруженных Сил Украины еще нет достаточного количества оружия, чтобы реализовать наступление и освободить эти территории. Об этом он рассказал в выступлении перед парламентом Мальты.

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