Как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, оккупанты сейчас пытаются блокировать выходы наших бойцов из комбината "Азовсталь". На них врагам указали предатели.

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Защитники Мариуполя пытаются проводить контратаки

Несмотря на это, доблестные защитники Мариуполя продолжают пытаться контратаковать оккупантов. И делают они это понимая, что могут в любой момент погибнуть.

Героизму Защитников Мариуполя нет достаточно мощного описания. Мы все в безвозмездном долгу перед ними,

– подчеркнул Андрющенко.

Вражеские дроны мешают защитникам Мариуполя проводить контратаки: смотрите видео

В то же время, он добавил, что для контратак наших бойцов возникла очередная серьезная проблема. На этот раз говорится о вражеских дронах. Советник мэра Мариуполя выразил сожаление, что беспилотники нельзя как-то ослепить или хотя бы посадить. Это облегчило бы борьбу не только за "Азовсталь", но и по ряду других направлений.

Последние новости из Мариуполя: коротко о главном

Военные страны-агрессора практически полностью разрушили Мариуполь. В результате вражеских атак по городу погибли около 22 тысяч человек . Сейчас же в нем осталось около 150 – 170 тысяч человек. Остальные либо уехали на подконтрольную территорию Украины, либо стали жертвами депортации в Россию.

Спутниковые снимки, сделанные недавно, позволили зафиксировать недалеко от Мариуполя три вероятных братских могилы. Украинские военные предполагают, что в них может быть похоронено до 10 тысяч человек .

На протяжении двух месяцев украинские защитники, а также мирные жители скрывались на территории комбината "Азовсталь". Там они нашли убежище, ведь по городу оккупанты били ежедневно. И только в начале мая с предприятия удалось эвакуировать людей. В Донецкой ОВА подчеркнули, что на территории "Азовстали" больше не осталось гражданских .

За эти два месяца "Азовсталь" стала и домом и госпиталем. В хранилищах комбината скрываются раненые украинские бойцы. Ирина Верещук отметила , что на территории предприятия около сотни таких.

Тем временем российские захватчики продолжают атаковать завод. В течение 11 мая они совершили 38 авианалетов . К вечеру стало известно, что над "Азовсталью" поднялся огромный столб черного дыма. Заметим, что это уже не в первый раз.