Як зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти зараз намагаються блокувати виходи наших бійців з комбінату "Азовсталь". На них ворогам вказали зрадники.

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Захисники Маріуполя пробують проводити контратаки

Попри це, доблесні захисники Маріуполя продовжують намагатися контратакувати окупантів. І роблять вони це розуміючи, що можуть будь-якої миті загинути.

Героїзму Захисників Маріуполя немає достатньо потужного опису. Ми всі у невідплатному боргу перед ними,

– підкреслив Андрющенко.

Ворожі дрони заважають захисникам Маріуполя проводити контратаки: дивіться відео

Водночас він додав, що для контратак наших бійців виникла чергова серйозна проблема. Цього разу мовиться про ворожі дрони. Радник мера Маріуполя висловив жаль, що безпілотники не можна якось засліпити або бодай посадити. Це б полегшило боротьбу не лише за "Азовсталь", а й по низці інших напрямків.

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Військові країни-агресорки практично дотла зруйнували Маріуполь. Внаслідок ворожих атак по місту загинуло близько 22 тисяч людей. Зараз же в ньому залишилося близько 150 – 170 тисяч мешканців. Решта або виїхали на підконтрольну територію України, або стали жертвами депортації до Росії.

Супутникові знімки, зроблені нещодавно, дозволили зафіксувати неподалік Маріуполя три ймовірні братські могили. Українські військові припускають, що у них може бути поховано до 10 тисяч людей.

Упродовж понад двох місяців українські захисники, а також мирні мешканці переховувалися на території комбінату "Азовсталь". Там вони знайшли прихисток, адже по місту окупанти гатили щоденно. І лише на початку травня з підприємства вдалося евакуювати людей. В Донецькій ОВА підкреслили, що на території "Азовсталі" більше не залишилося цивільних.

За ці два місяці "Азовсталь" стала і домом, і госпіталем. Наразі у сховищах комбінату переховуються поранені українські бійці. Ірина Верещук зазначила, що на території підприємства близько сотні таких.

Тим часом російські загарбники продовжують атакувати завод. Упродовж 11 травня вони здійснили 38 авіанальотів. Під вечір стало відомо, що над "Азовсталлю" піднявся величезний стовп чорного диму. Зауважимо, що це вже не вперше.

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