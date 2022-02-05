Эрдоган хитрит: Турция не хочет поссориться с Россией, помогая Украине

Большие ставки и выгоды для обеих стран. Именно так можно охарактеризовать визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Украину для усиления экономического и военного сотрудничества.

Вылетая в Киев Эрдоган заявил, что этот визит будет знаковым. Но действительно ли это так и всё ли так однозначно – проанализируем далее в блоге.

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Эрдоган пытается балансировать

Найти сложный баланс между НАТО и Москвой – с таким сообщением вышла статья издания The Guardian о визите Эрдогана в Украину. И это прекрасная характеристика, ведь именно сейчас Эрдоган пытается сделать Турцию главным посредником между Украиной и Россией.



Эрдоган с женой в Украине / Фото Офиса Президента

Есть ли здесь противоречия? Да.

С одной стороны, в НАТО критикуют Эрдогана за то, что в 2019 году он купил у России ЗРК С-400.

за то, что в 2019 году он купил у России ЗРК С-400. С другой стороны, Россия критикует Эрдогана за то, что тот продал Украине беспилотники Bayraktar.

В этой ситуации, Эрдоган пытается балансировать между Западом и Востоком, не заигрывая ни перед кем и посредничество в переговорах между Москвой и Киевом – на сегодня самое выгодное для Анкары.

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Важные моменты

С одной стороны, в Вашингтоне всерьез отнеслись к визиту Эрдогана в Украину. Накануне советники Байдена и Эрдогана детально обсудили и скоординировали совместную программу по сдерживанию Путина.

Это значит, что Эрдоган точно не станет отступать от общей позиции НАТО относительно ответа на требования Кремля.

С другой стороны, Эрдоган не спешит объявлять себя врагом Москвы. Ведь перед визитом в Киев, министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул приверженность Анкары Конвенции Монтрё 1936 года – договору, который строго ограничивает доступ сил НАТО к Черному морю через Босфор.

Конечно, это не значит, что Анкара 100% не пропустит силы НАТО в Черное море в случае полномасштабного конфликта, но такая вероятность всё же есть.

С третьей стороны, Турция и Россия уже не раз сталкивались в Сирии и Ливии и Эрдоган показал, что готов отстаивать свои интересы. К тому же в отношении Крыма у него четкая позиция – Россия оккупант и должна освободить полуостров.

В свете таких обстоятельств роль посредника для Анкары самая выгодная – Турция не идет на открытый конфликт с Россией, но и наращивает отношения с Украиной. И это ключевой момент.

Анкара будет играть на 2 поля

В краткосрочной перспективе Анкара будет продолжать играть на 2 поля:

Украина и Запад;

Россия.

Если же говорить о долгосрочной – Анкара медленно отворачивается от Москвы, но на это нужно время и более тесные отношения с Украиной.

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И Эрдоган это уже делает. Например, Анкара убеждает Москву, что увеличение поставок беспилотников Bayraktar никак не связаны с нынешним напряжением между Россией и Западом. В то же время Эрдоган подписывает соглашение о строительстве в Украине завода по производству тех самых Bayraktar.

Производство в Украине

Да, турецкие беспилотники Bayraktar будут производиться в Украине. Кроме того, будет создан центр по обучению летчиков для управления беспилотниками разного типа. И это уже не меморандум, а официальное соглашение.

Пока же завод строится, компания Bayraktar заявляет, что в следующем поколении беспилотников будут использоваться исключительно двигатели украинского гиганта "Мотор Сич".

К тому же Эрдоган и Зеленский обсудили возможность тесного сотрудничества между ВМФ 2 стран для совместного обеспечения безопасности в Черном море.



Эрдоган и Зеленский обсудили возможность тесного сотрудничества / Фото ОП

А это уже прекрасная отсылка к той самой Конвенции Монтрё – корабли НАТО может и не войдут в Черное море, но на перспективу закладывается программа, по которой региональные силы и сами дадут по зубам Кремлю.

Эрдоган идет на хитрость

В отношении Черного моря Эрдоган идет еще на одну хитрость, которая косвенно также говорит о безопасности. Президенты Зеленский и Эрдоган подписали историческое соглашение о создании зоны свободной торговли.

Сейчас попробую просто объяснить что значит это соглашение.

► Первое. Украина экспортирует в Турцию более 10 тысяч категорий товаров и по всем вынуждена платить таможенную пошлину. Отныне никакой пошлины для украинских товаров в Турции нет. Это позволит экспортировать еще больше продукции, что повлечет за собой развитие предприятий – а это рабочие места и приток валюты в страну.

► Второе. Турция упрощает доступ украинским компаниям к турецкому рынку услуг – это значит, что наши компании могут легко открывать в Турции филиалы и работать наравне со всеми.

► Третье. В переходной период украинское правительство обязуется помочь нашим производителям нарастить объемы производства.

► Четвертое. Россия уже не раз блокировала передвижение торговых судов в Черном море. Но когда Турция максимально заинтересована в украинских поставках и даже зависит от них, это значит, что любой выпад России против Украины в Черном море будет восприниматься враждебно уже и Турцией, а это уже вопрос безопасности перевозок.

Анкаре неинтересно играть только в московские ворота

Резюмируя, на данный момент Анкара не стремится полностью рассорится с Москвой в угоду Украине. Турция продолжает занимать позицию посредника, который интересен обеим сторонам. Анкаре не выгоден и не нужен конфликт в Черном море прямо сейчас, а потому мы видим оглядки на Москву.

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Тем не менее, укрепление отношений, в том числе военных и торговых, говорит о том, что Анкаре также неинтересно играть только в московские ворота.

На данный момент Анкара ведет прагматичную многовекторную политику. Но в наших же интересах склонить чашу турецких весов в нашу сторону. И тогда взгляды Турции в сторону Москвы могут сильно изменится.