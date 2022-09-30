"Еще один шанс": Эрдоган не теряет надежды стать посредником в переговорах Украины и россии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с путиным. Темой была, конечно же, полномасштабная война россии с Украиной.

Эрдоган отметил успешный обмен пленных, а также функционирование "зернового соглашения", которое Турция разработала при содействии ООН.

Кстати Эрдоган, Шольц, Трасс, Трюдо: Зеленский провел разговоры с рядом мировых лидеров.

Говорили о псевдореферендумах

Президент Турции призвал продлить соглашение, "соответствующее общим интересам". Также он говорит о необходимости шагов "для понижения напряженности".

Эрдоган ждет от россии ожидаемых "шагов" для содействия этому процессу, особенно в вопросе "присоединения" некоторых регионов Украины. Речь идет об аннексии после преступных псевдореферендумов на оккупированных территориях.

Обратите внимание! Россия в течение 23 – 27 сентября провела фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Россияне объявили сфальсифицированные результаты, согласно которым жители оккупированных территорий якобы проголосовали за присоединение к составу россии. 30 сентября путин созвал совбез. Россия намерена незаконно "присоединять" украинские территории.

Эрдоган надеется на переговоры

Кроме того, турецкий лидер повторил, что готов содействовать проведению переговоров между Украиной и россией. Политик считает, что им нужно дать еще один шанс.

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