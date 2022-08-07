Эрдоган хочет, чтобы Украина утопила весь черноморский флот россии, – политтехнолог

Президент Турции в последнее время играет на стороне Украины. Эрдоган поступает так, как ему выгоднее, ведь стремится ослабить российскую федерацию в Черном море.

Об этом сообщил 24 каналу политтехнолог Михаил Шейтельман. Он считает, что Эрдоган действует так, потому что хочет быть королем Черного моря.

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Поможет ли Эрдоган путину в переговорах с Украиной

По словам Шейтельмана, не Эрдоган заставил Украину к переговорам с россией в конце марта, она тогда сама к ним стремилась, учитывая ситуацию. То же касается и договоренности о вывозе из Украины зерна.

Мне кажется, что Эрдоган охотнее посадил за стол переговоров россия в истории с зерном, чем нас. Поэтому, я думаю, что если он кого-то посадит за стол переговоров, то это россию, а не нас,

– подчеркнул он.

Политтехнолог считает, что Эрдоган без лишних слов пока играет на стороне Украины.

Почему Эрдоган подыгрывает путину: смотрите видео

"Хочет, чтобы Украина утопила весь черноморский флот россии"

Шейтельман отметил, что Эрдоган поступает так, не потому, что он друг Украине или навеки с нами связан. Президенту Турции так выгоднее, ведь ему нужно ослабить россию в Черном море.

Он хочет быть королем Черного моря. Он хочет, чтобы мы утопили весь черноморский флот российской федерации,

– заявил политтехнолог.

Ведь, заметил он, Эрдоган закрыл проливы для российских кораблей. Благодаря этому ВСУ потопили флагман черноморского флота россии – крейсер "Москва". А президент Турции не разрешил россии ввезти новый крейсер в Черное море.

Шейтельман призвал не слушать слова Эрдогана, а смотреть на его поступки, которые сейчас все в одну сторону – Украины.

Переговоры Эрдогана с путиным: что известно

Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 августа прибыл в россию. В Сочи он провел встречу с владимиром путиным. Речь шла о сотрудничестве и газовых вопросах.

По данным СМИ, москва ищет возможности обойти санкции, которые ввели против россии после начала войны в Украине. кремль решил обратиться к Турции.

Эрдоган подтвердил, что Турция решила оплачивать часть российского газа рублями. Он не рассказал, о какой именно части оплаты за газ идет речь.

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