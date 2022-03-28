Эрдоган хочет встретиться с украинской и российской делегациями перед переговорами в Стамбуле

Украинская и российская делегации должны провести очередной раунд переговоров в Стамбуле 29 марта. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что у него будет короткая встреча с представителями обеих стран.

О таком намерении Эрдогана сообщили турецкие СМИ. Кроме того, глава Турции сообщил, что его телефонные разговоры как с Путиным, так и с Зеленским, являются "положительными".

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Мы примем делегации и краткую встречу с ними перед переговорами (России и Украины – ред. 24 канал),

– заявил Эрдоган 28 марта.

Очередной раунд переговоров Украины и России в Турции: что известно

Украинская и российская делегации должны встретиться 29 марта около 10 утра в Стамбуле.

В общей сложности переговоры, по словам члена делегации и лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, будут продолжаться в течение 3 дней.

Российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что у Турции есть собственные интересы в переговорах между Украиной и Россией.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что участников переговоров от Украины и России могли отравить химическим оружием. Впрочем, в Офисе Президента Украины сообщили, что все это – спекуляции, а члены переговорных групп работают в штатном режиме.

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