Эрдоган и Путин обсудили "зерновое соглашение": Анкара предлагает расширить продукты для экспорта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили "зерновое соглашение", войну и ситуацию на севере Сирии.

Детали разговора от Анкары

Первым о разговоре двух лидеров сообщили президенту Турции. Отмечали, что Анкара и Москва обсудили экспорт через "зерновой коридор" дополнительных видов продукции, кроме согласованных.

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Эрдоган выразил Путину пожелание, чтобы война между Россией и Украиной "кончилась как можно быстрее".

Также турецкий лидер и диктатор обсуждали вопросы двусторонних отношений в энергетике и ситуации на севере Сирии. В частности, Эрдоган заявил, что для него важно прекратить деятельность курдской PKK/YPG в не менее 30-километровой зоне у границы с Турцией, согласно договоренностям в Сочи 2019 года.

Что сообщили о разговоре в Москве

Позже сообщение о разговоре появилось и на сайте Кремля. В нем указано, что Эрдоган с Путиным продолжили "обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового хаба".

Также без подробностей указывается, что Путин "изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины".

Ранее сообщалось о том, что 11 декабря Эрдоган собирается позвонить Путину, а после этого позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Говорят они, вероятно, о "зерновом соглашении".

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Президент Турции уже провел много разговора с президентами России и Украины. Он отметил, что все действия Анкары нацелены на достижение мира в Черноморском регионе. Эрдоган уверен, что стамбульский формат является наиболее действенным для достижения мира.