Эрдоган не ответил, будет ли покупать Турция больше российского оружия

Реджеп Эрдоган прокомментировал вопрос, будет ли Турция покупать больше оружия у России на фоне агрессии той против Украины. Однако ответ политика был максимально нечетким.

Учитывая комментарий турецкого президента, можно даже сказать, что он отказался от обсуждения темы вооружения. Произошло это 14 марта во время совместного выступления с немецким канцлером Олафом Шольцем.

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В нынешних обстоятельствах было бы преждевременно говорить о том, что показывает будущее, прямо сейчас. Мы должны посмотреть, что принесут условия,

– сказал Реджеп Эрдоган.

В то же время глава Турции отметил, что его государство предоставляет Украине широкую поддержку.

"Мы сделали для Украины то, чего члены НАТО не сделали, несмотря на Россию, и мы продолжили эту поддержку. Аналогичным образом, с нашей гуманитарной помощью мы отправили в Украину более 50 грузовиков и продолжаем их отправлять", – добавил политик.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что не сомневается в поддержке от турецкого коллеги Реджепа Эрдогана.