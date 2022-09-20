Россия уже хочет закончить войну и Крым должен быть украинским: Эрдоган сделал ряд заявлений

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что россия стремится как можно быстрее завершить войну в Украине. Такой вывод он сделал после встречи с российским диктатором владимиром путиным.

По словам Эрдогана, он с путиным обсудил вопросы мирного урегулирования войны в Украине. По мнению турецкого президента, в завершении российско-украинской войны особое значение имеет позиция россии и возвращение захваченных территорий Украине.

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Что сказал Эрдоган

Президент Турции считает, что для решения спорных моментов необходима личная встреча Владимира Зеленского и владимира путина, но организовать прямой диалог между ними пока не удалось.

У нас есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров. Я хотел организовать им встречу. Мы еще не добились успеха, но я не теряю надежды,

– сказал Эрдоган.

По его словам, сейчас россия прилагает усилия, чтобы завершить эту войну как можно быстрее. Такой ход может привести к большим проблемам.

"Пока, например, достигнута договоренность об обмене 200 пленных. Это хорошее достижение… С другой стороны, наши друзья и технический персонал всесторонне занимаются вопросами агропродукции. И это, конечно же, хорошее течение событий. Но здесь важно, чтобы и Украина проявляла одинаковое с россией понимания и отныне необходимо быть взаимно настроенными, чтобы остановить эти конфликты, эту войну", – заявил турецкий президент.

Крым должен быть украинским

Эрдоган завил, что также важно возвращение захваченных территорий, в частности оккупированного в 2014 году Крыма. Он считает, что это действительно облегчит работу.

Крымские татары и наши соотечественники. Мы сказали россии, что "если вы пойдете на этот шаг, то успокоите и нас, успокоите Украину, успокоите и крымских татар". Но, к сожалению, с тех пор там не было сделано ни одного шага в этом направлении,

– отметил турецкий лидер.

Турция придерживается "сбалансированной" политики

Эрдоган подчеркнул, что не может быть никакого оправдания вторжению. В настоящее время Турция придерживается "сбалансированной" политики и готова выслушать обе стороны.

"Мы ведем переговоры и с господином путиным, и с господином Зеленским. Генеральный секретарь ООН также продолжает контакты с обоими лидерами. Что это значит? Если мы хотим достичь результата, то мы должны переговорить с обоими лидерами, а не выступать на стороне одного из них". "Конечно, важно и это видеть, люди гибнут не только с украинской стороны, но и с российской", – добавил Эрдоган.

Эрдоган хочет встречи Зеленского с путиным

Напомним, что Реджеп Эрдоган хочет провести совместную встречу с владимиром путиным и Владимиром Зеленским в Турции ради радикального разрешения кризиса.

Он считает, что война между россией и Украиной имеет последствия, касающиеся Турции и всего человечества.

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