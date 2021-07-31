"Страна продолжает бороться с бедствием", – Эрдоган

"Зону бедствия" объявили в 5 турецких провинциях. Президент отметил, что эти регионы опасны для жизни людей.

Важно Осталось еще 10: в охваченной огнем Турции ликвидировали 88 очагов пожаров

Где объявили "зону бедствия":

в провинции Анталия,

Мерсин,

Мугла,

Османие,

Адана.

Мы продолжим принимать все необходимые меры, чтобы исцелить раны нашей нации, компенсировать ее потери и сделать ее возможности еще лучше, чем раньше,

– заявил президент.

Что известно о пожарах в Турции

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