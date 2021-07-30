Украинец Дмитрий объяснил, какова ситуация недалеко от Мармариса. Пожар накануне застал его и других туристов в поселке Ічмевір.

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Люди массово покидали отель

По словам мужчины, к 15:00 все было под контролем спасателей. Вертолет, набиравший воду из моря, справлялся с задачами. Впрочем, когда начался ветер, ситуация ухудшилась. Это произошло ближе к 16:00. Тогда немало туристов решили покинуть отель.

Мы взяли только технику, документы и воду. Когда вышли из гостиницы, увидели, как все горит. Было огненное торнадо, метров 50 высотой,

– вспомнил украинец.

Дмитрий с другими людьми поехали на набережную. Там было много туристов с чемоданами, они паниковали, кричали дети. Дышать стало труднее, ведь повсюду был пепел. Многие решили ехать в направлении курорта Турунч.

Ситуация в Мармарисе

В то же время на набережной работали лодки, которые увозили желающих в Мармарис. Однако за это приходилось платить. Украинцу не сразу удалось туда попасть, поскольку деньги были только на банковской карте. "К счастью, турки дали нам 100 лир. В Мармарисе ситуация тоже была напряженной, но без паники. Там стояли палатки, давали воду", – отметил он.

Справка. По состоянию на 30 июля в этом районе фиксируют лишь одиночные вспышки, лес тлеет, но масштабного пожара уже нет.

Пожары в курортной Анталии: что известно

Лесные пожары вспыхнули 28 июля вблизи Анталии. Впоследствии пламя распространилось к курортным зонам Бодрума и Мармариса.

В результате стихийного бедствия погибли 4 жителей города Манавгат. В то же время по меньшей мере 180 человек пострадали.

По информации украинского МИД, пострадавших и жертв среди украинцев нет. По крайней мере, никто не обращался с просьбой о помощи.

Ведомство уже готовит сценарии возвращения граждан. В Турции сейчас отдыхают около 100 тысяч туристов из Украины.

Украина направила в Турцию самолеты ГСЧС. Они будут помогать тушить там масштабные лесные пожары.

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