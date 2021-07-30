Українець Дмитро пояснив, яка ситуація неподалік Мармарису. Пожежа напередодні застала його та інших туристів у селищі Ічмевір.
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Люди масово залишали готель
За словами чоловіка, до 15:00 все було під контролем рятувальників. Гелікоптер, який набирав воду з моря, справлявся із завданнями. Втім, коли почався вітер, ситуація погіршилася. Це сталося ближче до 16:00. Тоді чимало туристів вирішили покинути готель.
Ми взяли лише техніку, документи та воду. Коли вийшли з готелю, побачили, як все горить. Було вогняне торнадо, метрів 50 заввишки,
– пригадав українець.
Дмитро з іншими людьми поїхали електроскутерами на набережну. Там було багато туристів з валізами, вони панікували, кричали діти. Дихати стало важче, адже повсюди був попіл. Багато хто вирішив їхати у напрямку курорту Турунч.
Ситуація у Мармарисі
Водночас на набережній працювали човни, які відвозили охочих у Мармарис. Проте за це доводилося платити. Українцю не зразу вдалося туди потрапити, оскільки гроші були лише на банківській карті. "На щастя, турки дали нам 100 лір. У Мармарисі ситуація теж була напруженою, але без паніки. Там стояли намети, давали воду", – зазначив він.
Пожежі у курортній Анталії: що відомо
- Лісові пожежі спалахнули 28 липня поблизу Анталії. Згодом полум'я поширилося до курортних зон Бодрума і Мармарису.
- Внаслідок стихійного лиха загинули 4 мешканців міста Манавґат. Водночас щонайменше 180 людей постраждали.
- За інформацією українського МЗС, постраждалих та жертв серед українців немає. Принаймні, ніхто не звертався з проханням про допомогу.
- Відомство вже готує сценарії повернення громадян. якщо ситуація погіршиться. У Туреччині зараз відпочивають близько 100 тисяч туристів з України.
- Україна направила до Туреччини літаки ДСНС. Вони допомагатимуть гасити там масштабні лісові пожежі.
Що відбувається у Туреччині: дивіться відео 24 каналу