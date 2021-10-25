Эрдоган передумал высылать из Турции послов 10 стран
Источник:Hurriyet
Реджеп Тайип Эрдоган передумал высылать из Турции послов 10 стран. Президент Турции пояснил, что дипломаты заявили о невмешательстве во внутренние дела страны.
Соответствующее заявление Эрдоган сделал 25 октября. Об этом он рассказал после заседания Кабмина.
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Эрдоган заявил, что не будет высылать 10 послов из страны
Реджеп Эрдоган заявил, что их цель "не вызвать кризис, а защитить честь, гордость и достоинство Турции".
Сегодня (говорится о 25 октября – 24 канал) посольства заявили о своих ошибках. Мы считаем, что теперь эти послы будут осторожнее в своих высказываниях,
– заявил президент.
Глава страны добавил, что "послы некоторых стран попытались взять на прицел суверенитет страны и ответить на такое заявление – это обязанность власти". Эрдоган убежден, что судебная система Турции ни от кого не зависит и не подчиняется никаким приказам.
Что известно о решении Эрдогана выслать 10 дипломатов из Турции
- 23 октября Реджеп Эрдоган инициировал объявление персонами нон грата 10 послов. Речь шла о тех, кто встал на защиту активиста Османа Кавалы. Его судят за якобы причастность к попытке госпереворота в 2016 году.
- Однако именно дипломаты вспомнили, что Европейский суд по правам человека принял решение в пользу активиста. Послы отметили, что новые дела против него после предыдущего оправдания ставят под сомнение уважение к демократии.
- В список Эрдогана вошли дипломаты США, Германии, Дании, Финляндии, Франции и других стран.
- 25 октября премьер-министр Финляндии Санна Марин назвала решение Эрдогана плачевной ситуацией. Она пояснила, что страна сочла важным, чтобы решение Европейского суда по правам человека уважали и выполняли, поэтому призвали освободить этого правозащитника.