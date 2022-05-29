Эрдоган планирует снова позвонить Зеленскому и Путину

Президент Турции Реджеп Эрдоган верит в то, что сможет убедить Путина приостановить боевые действия. По крайней мере, попыток воплотить этот план в жизнь до сих пор не покидает.

Россия вышла из переговорного процесса и продолжает наступление на территорию Украины. Кремль не готов ни к каким переговорам и пойдет на все, чтобы продолжать войну для достижения своих целей.

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Эрдоган все еще верит в дипломатию

Даже после всех преступлений, совершенных россиянами в Украине, и полного уничтожения Мариуполя и других украинских городов президент Турции Реджеп Эрдоган не готов посмотреть правде в глаза и признать, что Россия – это террорист, с которым бесполезны переговоры. По каким-то непонятным причинам он верит, что россияне способны к какому-нибудь цивилизованному диалогу.

В понедельник, 30 мая, президент Турции намерен провести телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Эрдоган намерен призвать стороны вернуться к переговорам и решать вопросы в диалоге.

Эрдогану и другим мировым лидерам, которые до сих пор носят розовые очки и верят в возможность завершения войны путем дипломатии, следует запомнить, что Россия хочет уничтожить Украину и убивает наших мирных граждан, поэтому война завершится в тот момент, когда на нашей земле не останется ни одного русского оккупанта.

Ситуация на фронте: последние новости

Российские кафиры готовятся устроить провокации в Черном море. Стало известно, что на острове Змеиные рашисты активно наращивают свои силы. Также враг хочет открыть фейковые "гуманитарные коридоры" из украинских портов, которые временно находятся под их контролем.

Россияне продолжают активные обстрелы Николаева и Харькова, местные сообщают о взрывах. Гражданам напоминают о важности реагирования на сигнал воздушной тревоги.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, на Донбассе продолжаются очень горячие бои , ситуация очень динамичная, поэтому делать какие-то выводы крайне рано. Враг привлек большие силы к наступлению, но наши мужественные защитники и защитницы дают ему отпор и мешают продвигаться к административным границам Донецкой и Луганской областей.

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