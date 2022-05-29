Эрдоган планирует снова позвонить Зеленскому и Путину
Источник:aa.com.tr
Президент Турции Реджеп Эрдоган верит в то, что сможет убедить Путина приостановить боевые действия. По крайней мере, попыток воплотить этот план в жизнь до сих пор не покидает.
Россия вышла из переговорного процесса и продолжает наступление на территорию Украины. Кремль не готов ни к каким переговорам и пойдет на все, чтобы продолжать войну для достижения своих целей.
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Эрдоган все еще верит в дипломатию
Даже после всех преступлений, совершенных россиянами в Украине, и полного уничтожения Мариуполя и других украинских городов президент Турции Реджеп Эрдоган не готов посмотреть правде в глаза и признать, что Россия – это террорист, с которым бесполезны переговоры. По каким-то непонятным причинам он верит, что россияне способны к какому-нибудь цивилизованному диалогу.
В понедельник, 30 мая, президент Турции намерен провести телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Эрдоган намерен призвать стороны вернуться к переговорам и решать вопросы в диалоге.
Эрдогану и другим мировым лидерам, которые до сих пор носят розовые очки и верят в возможность завершения войны путем дипломатии, следует запомнить, что Россия хочет уничтожить Украину и убивает наших мирных граждан, поэтому война завершится в тот момент, когда на нашей земле не останется ни одного русского оккупанта.
Ситуация на фронте: последние новости
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- Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, на Донбассе продолжаются очень горячие бои , ситуация очень динамичная, поэтому делать какие-то выводы крайне рано. Враг привлек большие силы к наступлению, но наши мужественные защитники и защитницы дают ему отпор и мешают продвигаться к административным границам Донецкой и Луганской областей.