Эрдоган планирует встретиться с Путиным 12 октября, – СМИ
Источник:AFP
Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Владимиром Путиным. Разговор должен пройти во время регионального саммита в столице Казахстана Астане.
Соответствующую информацию сообщило американское издание, ссылаясь на данные официальных турецких лиц. Саммит должен пройти в течение 12 – 13 октября.
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Эрдоган должен встретиться с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским президентом Владимиром Путиным на полях регионального саммита в столице Казахстана Астане,
– говорится в сообщении.
Следует отметить, что турецкое издание CNN Türk отметило, что президент Турции встретится со многими главами государств и правительств.
Кулеба провел переговоры главой МИД Турции
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 октября рассказал о телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
По словам украинского министра, глава МИД Турции осудил последние российские удары и заверил, что его страна продолжит поддерживать Украину.
Мы скоординировали усилия по организации решительного ответа через Генеральную ассамблею ООН,
– заявил наш министр.
Также Дмитрий Кулеба объяснил, что он говорил с министерством иностранных дел Канады. Он призвал союзников скоординировать усилия и предоставить Украине дополнительные средства системы противовоздушной и противоракетной обороны.
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