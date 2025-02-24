Эрдоган заявил о поддержке Украины на саммите, а после – принял у себя Лаврова

В годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, на саммите стран-партнеров через видеосвязь выступил президент Турции. Реджеп Тайип Эрдоган заверил в стремлении к миру и поддержке Украины, однако затем возмутил своей встречей с россиянами.

Лидер Турции принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщили в управлении коммуникаций республики, передает 24 Канал.

Смотрите также Не существует друзей в международной политике: каковы истинные интересы Турции в отношении Украины

Эрдоган встретился с Лавровым

На саммите в Киеве президент Турции от имени своей страны заявлял о "непоколебимой поддержке украинского народа" – территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Три года назад, когда вспыхнул конфликт, мы четко дали понять, что мы против этой войны. Сегодня мы будем продолжать оказывать помощь в виде дипломатии и переговоров,

– сказал Эрдоган.

Он предлагает провести мирные переговоры в Турции. "Наша общая ответственность заключается в том, чтобы в следующем году мы отмечали годовщину мира, а не войны", – считает турецкий лидер.

Уже через несколько часов появилась информация о встрече Эрдогана с Лавровым в президентском дворце. О деталях пока не сообщается, однако президент пожал руку российскому министру.

К слову, Лавров снова заговорил о готовности России к мирным переговорам. Приспешник кремлевского диктатора требует долгосрочного соглашения с учетом требований прежде всего своего государства.